احتفالاً بالذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة… مسير مركبات في شوارع حمص

حمص- سانا

ضمن احتفالات الذكرى الـ 14 لانطلاق الثورة السورية المباركة، شهدت مدينة حمص مسيراً للمركبات من حي بابا عمرو باتجاه حي الخالدية بمشاركة نحو 75 مركبة.

وأوضح عدد من المشاركين لمراسلة سانا أن المسير يأتي تعبيراً عن الفرح الغامر بإحياء ذكرى انطلاقة الثورة وانتصارها على النظام البائد، بعد سنوات من القمع والظلم والتهجير والمعاناة.

وأكد المشاركون أهمية هذا اليوم التاريخي بالنسبة لكل سوري حر، والذي تجلت فيه إرادة الشعب ضد الظلم والاستبداد، وتضحياته، وتصميمه على تحقيق الانتصار.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen