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وزارة الخارجية ترحب بمبادرة دولة قطر لتزويد الكهرباء في جميع أنحاء البلاد

2025-03-15

دمشق-سانا

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن بالغ تقديرها لمبادرة دولة قطر لبدء تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة حاسمة في تلبية الاحتياجات الملحة للطاقة في سوريا، وتخفيف المعاناة التي يواجهها الشعب السوري.

وتقدمت الوزارة في بيان لها عبر قناتها على تلغرام اليوم بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في هذا البرنامج الهام، بما في ذلك صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديراً لجهودهم والتزامهم بدعم الشعب السوري.

ولفتت الوزارة إلى أن البرنامج سيوفر 400 ميغاواط من الكهرباء يومياً في محطة دير علي للطاقة في سوريا، مع خطط لزيادة تدريجية في الإنتاج، وسيتم توزيع هذه الطاقة على المدن في جميع أنحاء البلاد، مما سيسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقالت الوزارة إنها تتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر مع جميع الشركاء لضمان استعادة السوريين لحياتهم وعيشهم بكرامة بعد أكثر من عقد من الحرب والمجازر والحرمان، كما تؤكد التزامها بإعادة بناء سوريا قوية ومستقلة من خلال التعاون والدعم المتبادل.

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