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من أجواء التحضيرات في ساحة الساعة الجديدة بحمص للاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية

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جهود كبيرة بذلها منظمو الاحتفال بذكرى الثورة السورية الرابعة عشرة في ساحة الأمويين بدمشق

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