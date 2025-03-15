احتفالاً بالذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة.. مركبات تجوب شوارع مدينة حمص من حي بابا عمرو وصولاً إلى حي الخالدية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزارة الخارجية ترحب بمبادرة دولة قطر لتزويد الكهرباء في جميع أنحاء البلاد
2025-03-15
الرئيس العراقي يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
2025-03-15
وزيرا خارجية سوريا والعراق يؤكدان على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وتطويرها
2025-03-14
وزير النفط والثروة المعدنية يرحب بمبادرة دولة قطر الإنسانية لدعم قطاع الطاقة في سوريا
2025-03-14
قطر ترحب بالتصديق على الإعلان الدستوري في سوريا
2025-03-13
قطر تطلق مبادرة لتزويد سوريا بإمدادات من الغاز تسهم بتوليد 400 ميغا واط من الكهرباء
2025-03-13
كندا تعلن عزمها تخفيف العقوبات على سوريا وتعيين سفيرة لها في دمشق
2025-03-13
محليات
احتفالاً بالذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة… مسير مركبات في شوارع حمص
2025-03-15
إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 آذار الجاري
2025-03-15
منحة مالية للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يعادل راتب شهر واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-15
محطة ضخ الجنديرية بريف اللاذقية تتعرّض للتخريب للمرة الثانية
2025-03-15
حملة إزالة الركام ومخلفات الدمار من المدارس في داريا
2025-03-15
فرق الدفاع المدني تواصل إخماد حرائق عدة في جبال الساحل
2025-03-14
الأوقاف: حصة سوريا من الحجاج لموسم 1446هـ 22,500 حاج
2025-03-14
رياضة
إعلان قائمة منتخب سوريا الأول بكرة القدم لمواجهة منتخب باكستان بتصفيات كأس آسيا
2025-03-15
الاتحادان السوري والآسيوي ينظمان ورشة عمل للحكام واللاعبين حول النزاهة في كرة القدم
2025-03-14
تأهل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-12
برشلونة يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-11
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
اقتصاد
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
2025-03-13
30 مستثمراً جديداً في حسياء الصناعية منذ بداية التحرير
2025-03-13
التجارة الداخلية بحمص تنظم 51 ضبطاً عدلياً منذ بداية رمضان
2025-03-13
الهيئة العامة للضرائب والرسوم تمدد مهل تقديم بيانات رسم الإنفاق الاستهلاكي عن شباط باللاذقية وطرطوس
2025-03-12
وزير الزراعة يبحث مع وفد شركة أجيال للبترول والطاقة السعودية آفاق التعاون المشترك
2025-03-12
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحل مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية
2025-03-12
وصول الدفعة الثانية من صهاريج المحروقات إلى اللاذقية بعد توقفها جراء هجمات فلول النظام البائد
2025-03-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
احتفالاً بالذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة… مسير مركبات في شوارع حمص
وزارة الخارجية ترحب بمبادرة دولة قطر لتزويد الكهرباء في جميع أنحاء البلاد
إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 آذار الجاري
سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك باحتفالات الذكرى 14 للثورة
منحة مالية للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يعادل راتب شهر واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك
احتفالاً بالذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة.. مركبات تجوب شوارع مدينة حمص من حي بابا عمرو وصولاً إلى حي الخالدية
2025-03-15
الذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة
2025-03-15
malek
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