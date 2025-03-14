الأوقاف: حصة سوريا من الحجاج لموسم 1446هـ 22,500 حاج

دمشق-سانا

قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف الأستاذ أحمد الحلاق: مع بدء التحضيرات لموسم الحج لعام 1446 هـ، عقد بالأمس اجتماع في مدينة جدة السعودية، بين ممثلي وزارة الحج والعمرة السعودية ووفد وزارة الأوقاف ممثلاً بكل من السيد ضياء الدين برشة نائب الوزير والسيد سامر بيرقدار مدير الحج والعمرة والسيد محمد نور أعرج نائب مدير الحج والعمرة والسيد أحمد الحلاق مدير العلاقات العامة.

وأكد الحلاق في تصريح لـ سانا أن الوفد لاقى ترحيباً من الجانب السعودي، حيث ثمّن ممثلو وزارة الحج والعمرة السعودية الجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف السورية في التنسيق والتحضير لموسم الحج هذا العام.

وأضاف الحلاق أن وفد وزارة الأوقاف أكد خلال الاجتماع على أهمية التعاون المشترك بين الطرفين، بما يضمن تحقيق أفضل سبل الراحة والتيسير للحجاج السوريين، مع توفير جميع الخدمات اللازمة لتحقيق أقصى درجات الأمان والراحة.

وتابع: اتفقنا مع الجانب السعودي على أن تكون حصة الجمهورية العربية السورية من الحجاج لموسم 1446هـ، 22,500 حاج سوري.

وبين الحلاق أنه تم البدأ بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية بإبرام العقود مع الشركات والجهات المخدّمة للحجاج السوريين، بما يضمن توفير أفضل خدمات النقل والإقامة والرعاية الصحية لهم.

وأوضح أنه سيتم اعتماد أعلى المعايير في اختيار الشركات والجهات المقدمة لهذه الخدمات، وفقاً لأحدث البروتوكولات والمعايير الدولية، وأنه بالتوازي مع ذلك نواصل متابعة كل الترتيبات اللوجستية لضمان سير عملية الحج بسلاسة، بما يتماشى مع التطورات والاحتياطات الصحية العالمية.

وقال الحلاق: نسأل الله لحجاجنا السوريين تيسيراً في أداء مناسكهم، وقبولاً لصالح أعمالهم، وذهاباً وعودةً بيسر وسلام واطمئنان.

وتوجه المتحدث باسم وزارة الأوقاف بالشكر لجميع الأطراف المعنية التي تسهم في هذه الجهود المباركة، من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إلى الشركاء في الداخل، الذين يعملون بكل إخلاص لخدمة حجاجنا الكرام.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen