توزيع أكثر من ألف سلة غذائية للأسر المحتاجة ضمن مبادرة تطوعية ‏في النبك ‏

ريف دمشق-سانا ‏

وزع فريق أثر التطوعي 1100 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في ‏مدينة النبك بريف دمشق، وذلك ضمن مبادرة تعاون فيها أكثر ‏من مئة متطوع ومتطوعة، وبدعم من أهالي النبك والمغتربين، إضافة إلى عدد ‏من المؤسسات الصناعية.‏

المتطوعة ريعان التلا أكدت لمراسل سانا أن هذه المبادرة انطلقت قبل ‏شهر رمضان المبارك، وتم تلقي التبرعات وشراء أجود المواد الغذائية ‏ليصار إلى تعبئتها في سلال وتوزيعها خلال الشهر الفضيل، منوهة بأن ‏هذا العمل التطوعي يعكس التزام المجتمع بقيم التكافل الاجتماعي لتخفيف معاناة الأسر المحتاجة.‏

المتطوع فادي قطامش أوضح أن القيمة المادية لكل سلة تقدر بحوالي ‌‏٦٠٠ ألف ليرة سورية، وتتضمن مواد عينية إضافة إلى مبلغ مادي، لافتاً ‏إلى مساعدة بعض المتطوعين في تأمين الخدمات اللوجستية والإعلامية ‏للمبادرة، كالمقر والمستودع وسيارات النقل، ما ساهم بإنجازها على الشكل ‏الأمثل، ومؤكداًً أهمية تعزيز هذه المبادرات، ودعمها لما تقدمه من عمل ‏إنساني يبرز تماسك المجتمع ويشجع على مساعدة الأسر الأشد احتياجاً على مواجهة ‏ظروف الحياة الصعبة.‏

المتطوعون أحمد الشاقي، ومحمد أبو عيشة، وفراس عرب، وزين نموز ‏أشاروا إلى مشاركة العديد من طلاب الجامعات في هذه المبادرة رغم ‏مصادفتها مع فترة الامتحانات، موضحين أن الأطفال شاركوا أيضاً في العمل ‏التطوعي والتبرعات المادية، ما يساهم في تعزيز العمل الخيري لدى ‏الأطفال.

‏وتحدث المتطوعون عن مواقف إنسانية صادفتهم أثناء عمليات ‏التوزيع، تعبر عن قيمة الإيثار في المجتمع، منها رفض أسرة للسلة ‏المقدمة، واقتراحها أخرى أكثر احتياجاً.‏

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