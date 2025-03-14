الهلال الأحمر السوري يؤكد استمراره بجهود الإغاثة وتقييم الاحتياجات في ‏اللاذقية وطرطوس وحماة

‏دمشق-سانا‏

كثفت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أعمالها الإنسانية الطارئة، في ‏محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، مؤكدة استمرار جهود الإغاثة، وتقييم ‏الاحتياجات لأهالي هذه المناطق.‏

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته اليوم على صفحتها في الفيسبوك، أنها ‏منذ بدء استجابتها في السادس من الشهر الجاري، نقلت فرق الإسعاف ‏والطوارئ التابعة لها 328 مريضاً ومريضة، فيما تواصل فرق إدارة ‏الجثامين عمليات انتشال الجثامين وحفظها بأمان وكرامة لتسليمها إلى ذويها ‏لاحقاً، إضافة إلى زيارة العيادات المتنقلة للمناطق المتضررة لتقديم الرعاية ‏الصحية، حيث قدمت المعاينات والأدوية الأساسية لـ 233 شخصاً في مناطق ‏الرميلة والصنوبر بجبلة.‏

وبينت المنظمة أنها وبهدف دعم استمرار الخدمات الحيوية، قدمت مساعدات ‏طبية لمستشفيات طرطوس وبانياس واللاذقية وجبلة وحماة، بما في ذلك ‏مجموعات طوارئ إسعافية وجراحية ومستهلكات، ومعينات حركية، ومواد ‏غير غذائية، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال ‏الأحمر.‏

ووفق البيان، دعمت المنظمة مستشفى حماة الوطني بكوادر لاستقبال ‏المتبرعين بالدم والتعامل مع الحالات الإسعافية، مع تقييم مستمر لاحتياجات ‏المرافق الطبية بالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين.‏

وذكر البيان أن المنظمة قدمت بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مولدا ‏كهربائيا لمستشفى بانياس (300 كيلو فولط أمبير)، وذلك لضمان استمرار ‏عمل غرف العمليات، ووحدات غسيل الكلى والعناية المركزة، كما تم تزويد محطة السن في اللاذقية ببطاريات ووقود لتشغيل المولدات، وساهمت في ‏إصلاح الخط المغذي للمحطة، وإعادة المياه إلى اللاذقية وجبلة والقرداحة، ‏إضافة إلى تسليم 38 طناً من الكلور لتعقيم المياه.‏

وبهدف تلبية الاحتياجات الطارئة، قدمت المنظمة حسب البيان مواد إغاثية ‏للمستشفى الوطني في حماة ومديرية صحة طرطوس، ووزعت سلات غذائية ‏في منطقة القدموس، مع تقييم احتياجات العائلات في المناطق المتضررة ‏والأسر المضيفة.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen