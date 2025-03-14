الهلال الأحمر السوري يؤكد استمراره بجهود الإغاثة وتقييم الاحتياجات في ‏اللاذقية وطرطوس وحماة

دمشق-سانا
كثفت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أعمالها الإنسانية الطارئة، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، مؤكدة استمرار جهود الإغاثة، وتقييم الاحتياجات لأهالي هذه المناطق.
وأوضحت المنظمة في بيان نشرته اليوم على صفحتها في الفيسبوك، أنها منذ بدء استجابتها في السادس من الشهر الجاري، نقلت فرق الإسعاف والطوارئ التابعة لها 328 مريضاً ومريضة، فيما تواصل فرق إدارة الجثامين عمليات انتشال الجثامين وحفظها بأمان وكرامة لتسليمها إلى ذويها لاحقاً، إضافة إلى زيارة العيادات المتنقلة للمناطق المتضررة لتقديم الرعاية الصحية، حيث قدمت المعاينات والأدوية الأساسية لـ 233 شخصاً في مناطق الرميلة والصنوبر بجبلة.
وبينت المنظمة أنها وبهدف دعم استمرار الخدمات الحيوية، قدمت مساعدات طبية لمستشفيات طرطوس وبانياس واللاذقية وجبلة وحماة، بما في ذلك مجموعات طوارئ إسعافية وجراحية ومستهلكات، ومعينات حركية، ومواد غير غذائية، بدعم من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ووفق البيان، دعمت المنظمة مستشفى حماة الوطني بكوادر لاستقبال المتبرعين بالدم والتعامل مع الحالات الإسعافية، مع تقييم مستمر لاحتياجات المرافق الطبية بالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين.
وذكر البيان أن المنظمة قدمت بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مولدا كهربائيا لمستشفى بانياس (300 كيلو فولط أمبير)، وذلك لضمان استمرار عمل غرف العمليات، ووحدات غسيل الكلى والعناية المركزة، كما تم تزويد محطة السن في اللاذقية ببطاريات ووقود لتشغيل المولدات، وساهمت في إصلاح الخط المغذي للمحطة، وإعادة المياه إلى اللاذقية وجبلة والقرداحة، إضافة إلى تسليم 38 طناً من الكلور لتعقيم المياه.
وبهدف تلبية الاحتياجات الطارئة، قدمت المنظمة حسب البيان مواد إغاثية للمستشفى الوطني في حماة ومديرية صحة طرطوس، ووزعت سلات غذائية في منطقة القدموس، مع تقييم احتياجات العائلات في المناطق المتضررة والأسر المضيفة.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen