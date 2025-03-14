التربية والتعليم تحدد شروط وإجراءات التكليف بوظيفة “مدير ومعاون مدير” ‏في المدارس

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم تعميماً، حددت بموجبه شروط وإجراءات التكليف بوظيفة “مدير ومعاون مدير” في المدارس لكل المراحل التعليمية.
وأوضحت الوزارة في تعميمها عبر قناتها على التلغرام، شروط وإجراءات التكليف بوظيفة “مدير ومعاون مدير” في مدارس الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى الصف السادس، ومدارس الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي، وكذلك مدارس المرحلة الثانوية، مبينة أنه سيجري تقييم دوري وبشكل مستمر لمديري المدارس، على أن ترفع نتائج اللجان المختصة في نهاية كل عام.
ولفتت الوزارة إلى أن التعميم جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص ولحسن سير العملية التربوية.
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