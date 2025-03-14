التربية والتعليم تحدد شروط وإجراءات التكليف بوظيفة “مدير ومعاون مدير” ‏في المدارس

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم تعميماً، حددت بموجبه شروط ‏وإجراءات التكليف بوظيفة “مدير ومعاون مدير” في المدارس لكل المراحل ‏التعليمية.

وأوضحت الوزارة في تعميمها عبر قناتها على التلغرام، شروط وإجراءات ‏التكليف بوظيفة “مدير ومعاون مدير” في مدارس الحلقة الأولى من مرحلة ‏التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى الصف السادس، ومدارس الحلقة ‏الثانية من مرحلة التعليم الأساسي، وكذلك مدارس المرحلة الثانوية، مبينة أنه ‏سيجري تقييم دوري وبشكل مستمر لمديري المدارس، على أن ترفع نتائج ‏اللجان المختصة في نهاية كل عام.

ولفتت الوزارة إلى أن التعميم جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ‏وحرصاً على تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص ولحسن سير العملية ‏التربوية.

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