قطر تطلق مبادرة لتزويد سوريا بإمدادات من الغاز تسهم بتوليد 400 ‏ميغا ‏واط من الكهرباء ‏

ريف دمشق-سانا
أعلن القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل محمود الشريف عن مبادرة قطرية لتوفير إمدادات من الغاز الطبيعي لسوريا، عبر الأراضي الأردنية، بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بمقدار 400 ميغاواط.
وأكد الشريف خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق في محطة توليد دير علي في ريف دمشق أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيشرف على مراحل التنفيذ.
بدوره، أعرب الوزير شقروق عن شكره لدولة قطر على هذه المبادرة في ظل الوضع الكهربائي السيئ الذي تعاني منه سوريا، مشيراً إلى أنه سيتم تزويد محطة دير علي بـ 2 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، ما سيسهم بتوليد 400 ميغا واط إضافية من الكهرباء، وهي جزء من حاجة سوريا التي تقدر بنحو 6500 ميغا واط.
ولفت الوزير إلى أن الإمدادات ستزيد من ساعات التغذية الكهربائية اليومية بمقدار 2 إلى 4 ساعات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية في البلاد، موضحاً أن إمدادات الغاز ستنقل عبر الخط العربي للغاز الذي يمر من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
من جانبه، أوضح مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس عمر بريجاوي أن الدعم بالغاز القطري سيترك أثراً إيجابياً على استقرار الشبكة الكهربائية في سوريا التي تأثرت خلال السنوات السابقة، لافتاً إلى أن البلوك الثاني في محطة دير علي جاهز للدخول في الخدمة بعد خضوعه لأعمال إعادة تأهيل خلال الأيام القليلة الماضية؛ استعداداً لاستقبال الغاز القادم من قطر.
من جهته، بين محمد مضاوي نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنهم وضعوا خطة إستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء في سوريا، لافتاً إلى أن دورهم في هذه المبادرة هو تقديم المساعدة في حال وقوع أي طارئ في نقل الغاز، إضافة لصيانة الخط العربي داخل الأراضي السورية وتقديم المساعدات المالية والفنية لوزارة الكهرباء والشركة السورية للغاز.
وختم القائم بالأعمال زيارته للمحطة بجولة اطلع فيها على أقسامها وآلية عملها.