قطر تطلق مبادرة لتزويد سوريا بإمدادات من الغاز تسهم بتوليد 400 ‏ميغا ‏واط من الكهرباء ‏

ريف دمشق-سانا‏

أعلن القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا خليفة عبدالله آل ‏محمود ‏الشريف عن مبادرة قطرية لتوفير إمدادات من الغاز الطبيعي لسوريا، عبر الأراضي ‏الأردنية، بهدف المساهمة في توليد طاقة كهربائية بمقدار ‌‏400 ميغاواط.‏

وأكد الشريف خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق في محطة ‏توليد ‏دير علي في ريف دمشق أن المبادرة تأتي تنفيذاً ‏لتوجيهات أمير دولة ‏قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبدعم من صندوق ‏قطر ‏للتنمية، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وبرنامج ‏الأمم ‏المتحدة الإنمائي الذي سيشرف على مراحل التنفيذ. ‏

بدوره، أعرب الوزير شقروق عن شكره لدولة قطر على هذه المبادرة في ‏ظل الوضع الكهربائي السيئ الذي تعاني منه سوريا، مشيراً إلى أنه سيتم ‏تزويد محطة ‏دير علي بـ 2 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، ما ‏سيسهم بتوليد ‌‏400 ميغا واط إضافية من الكهرباء، وهي جزء من حاجة ‏سوريا التي تقدر ‏بنحو 6500 ميغا واط.‏

ولفت الوزير إلى أن الإمدادات ستزيد من ساعات التغذية ‏الكهربائية اليومية ‏بمقدار 2 إلى 4 ساعات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحياة اليومية ‏للمواطنين ودعم القطاعات الحيوية في البلاد، موضحاً أن إمدادات الغاز ستنقل ‏عبر الخط العربي للغاز الذي يمر من أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.‏

‏ من جانبه، أوضح مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس ‏عمر ‏بريجاوي أن الدعم بالغاز القطري سيترك أثراً إيجابياً على استقرار ‏الشبكة ‏الكهربائية في سوريا التي تأثرت خلال السنوات السابقة، لافتاً إلى أن ‏البلوك ‏الثاني في محطة دير علي جاهز للدخول في الخدمة بعد خضوعه ‏لأعمال ‏إعادة تأهيل خلال الأيام القليلة الماضية؛ استعداداً لاستقبال الغاز القادم ‏من ‏قطر.‏

من جهته، بين محمد مضاوي نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي ‏أنهم وضعوا خطة إستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء في سوريا، لافتاً ‏إلى أن ‏دورهم في هذه المبادرة هو تقديم المساعدة في حال وقوع أي طارئ ‏في ‏نقل الغاز، إضافة لصيانة الخط العربي داخل الأراضي السورية ‏وتقديم ‏المساعدات المالية والفنية لوزارة الكهرباء والشركة السورية للغاز.‏

وختم القائم بالأعمال زيارته للمحطة بجولة اطلع فيها على أقسامها ‏وآلية ‏عملها.‏