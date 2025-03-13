كهرباء القدموس تنفذ مجموعة من الإصلاحات والصيانة على الخطوط المتضررة

طرطوس-سانا

لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لمجموعات ضخ المياه في مدينة القدموس بريف طرطوس، نفذت ورشات الطوارئ في قسم كهرباء القدموس مجموعة من الإصلاحات وأعمال الصيانة على الخطوط المتضررة، جراء الأحوال الجوية والمواجهات التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وأوضح مدير كهرباء طرطوس محمد ديري لمراسل سانا أن الأعمال المنفذة شملت تأمين التيار الكهربائي لمجموعات الضخ الرابعة التي تغذي مدينة القدموس وريفها في بيت الميسرة، وإعادة خط مياه الحاج حسن إلى الخدمة، إضافة إلى إعادة خط الميدان المتوسط المغذي لمشفى القدموس الوطني والفرن الآلي إلى الخدمة وإصلاح الأعطال على شبكات التوتر المنخفض.

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