SCS-NET

كحيلان: تم إلغاء المحاكم الاستثنائية التي سببت الآلام والمعاناة للشعب في زمن النظام البائد

انظر ايضاً

الحياة تعود إلى طبيعتها في ريف اللاذقية بعد انتهاء العملية العسكرية ضد فلول النظام البائد وانتشار قوى الأمن العام

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved