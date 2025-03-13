عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الدكتورة ريعان كحيلان: الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
كندا تعلن عزمها تخفيف العقوبات على سوريا وتعيين سفيرة لها في دمشق
2025-03-13
البحرين ترحب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربيّة السّورية
2025-03-13
الإمارات ترحب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
2025-03-12
الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل السلطات السورية لجنة لتقصي الحقائق في أحداث الساحل
2025-03-12
القوات المسلحة العراقية: البدء بملاحقة مرتكبي الاعتداءات على السوريين في البلاد
2025-03-12
سوريا تعود إلى عضويتها الكاملة في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة
2025-03-12
الاتحاد الأوروبي: اتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية يمهّد الطريق أمام تعزيز استقرار وازدهار سوريا
2025-03-12
محليات
إصابة 3 أشخاص نتيجة عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في مشروع دمر
2025-03-13
الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات تواصل تقديم الخدمات ضمن المراكز التابعة لها
2025-03-13
تركيب منظومة طاقة بديلة في ثانوية ملح المهنية بالسويداء
2025-03-13
(كسرة خبز) … مبادرة لمساعدة الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك
2025-03-13
عبر مبادرة أطلقها منذ 13 عاماً… مشروع بادر التنموي يواصل إحياء “سكبة رمضان”
2025-03-13
منذ عشر سنوات… مبادرة “مي وتمر” تنشر الخير والمحبة برمضان
2025-03-13
فرق الإطفاء تخمد حريقاً كبيراً في حراج الربيعة باللاذقية
2025-03-13
رياضة
تأهل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-12
برشلونة يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-11
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
اقتصاد
30 مستثمراً جديداً في حسياء الصناعية منذ بداية التحرير
2025-03-13
التجارة الداخلية بحمص تنظم 51 ضبطاً عدلياً منذ بداية رمضان
2025-03-13
الهيئة العامة للضرائب والرسوم تمدد مهل تقديم بيانات رسم الإنفاق الاستهلاكي عن شباط باللاذقية وطرطوس
2025-03-12
وزير الزراعة يبحث مع وفد شركة أجيال للبترول والطاقة السعودية آفاق التعاون المشترك
2025-03-12
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحل مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية
2025-03-12
وصول الدفعة الثانية من صهاريج المحروقات إلى اللاذقية بعد توقفها جراء هجمات فلول النظام البائد
2025-03-12
افتتاح صالتين جديدتين للسورية للتجارة ضمن مهرجان رمضان الخير في حماة
2025-03-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
إفشال محاولة هجوم لفلول النظام البائد استهدفت ثكنة عسكرية بريف اللاذقية
قرار رئاسي بتشكيل مجلس الأمن القومي
الرئيس الشرع يستقبل وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وزارة الخارجية والمغتربين تدين الاعتداءات على السوريين في العراق
عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الدكتورة ريعان كحيلان: الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا
2025-03-13
2025-03-13
hadeil
سابق
العواك: في الدساتير السابقة كان النص يخدم الدكتاتور، واليوم عمل السلطات جميعاً مراقب من قبل الشعب
التالي
العواك: النظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى
انظر ايضاً
الحياة تعود إلى طبيعتها في ريف اللاذقية بعد انتهاء العملية العسكرية ضد فلول النظام البائد وانتشار قوى الأمن العام
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