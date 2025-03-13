وزارة التربية تصدر قراراً بخصوص شهادات التعليم الأساسي والإعدادي ‏والثانوي الصادرة عن الحكومة المؤقتة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً، تعد بموجبه شهادات التعليم الأساسي ‏والإعدادي والثانوي الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، معادلة ‏للشهادات الصادرة عنها.

وأوضحت الوزارة في قرار نشرته على قناتها في تلغرام اليوم، أن الشهادة الثانوية ‏العامة بفروعها كافة (علمي وأدبي وشرعي ومهني)، الصادرة عن ‏الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، تعد اعتباراً من دورة عام 2013 ولغاية ‏دورة عام 2024، معادلة لشهادة الثانوية العامة بفروعها المماثلة لها كافة، ‏والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.‏

وجاء في القرار، أن شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، الصادرة ‏عن الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، تعد اعتباراً من دورة عام 2013، ولغاية ‏دورة 2024 معادلة لشهادة التعليم الأساسي، والإعدادية الشرعية المماثلة ‏لها، والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.‏

وحسب القرار يتمتع حاملو هذه الشهادات بالحقوق التي يتمتع بها حاملو ‏الشهادات الثانوية العامة بفروعها كافة، وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية ‏الشرعية المماثلة لها الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.‏

ولفتت الوزارة إلى أن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ستصدر ‏بقرار لاحق.

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