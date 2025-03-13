وزارة التربية تصدر قراراً بخصوص شهادات التعليم الأساسي والإعدادي ‏والثانوي الصادرة عن الحكومة المؤقتة

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً، تعد بموجبه شهادات التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي الصادرة عن الحكومة السورية المؤقتة، معادلة للشهادات الصادرة عنها.
وأوضحت الوزارة في قرار نشرته على قناتها في تلغرام اليوم، أن الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة (علمي وأدبي وشرعي ومهني)، الصادرة عن الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، تعد اعتباراً من دورة عام 2013 ولغاية دورة عام 2024، معادلة لشهادة الثانوية العامة بفروعها المماثلة لها كافة، والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
وجاء في القرار، أن شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، الصادرة عن الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية، تعد اعتباراً من دورة عام 2013، ولغاية دورة 2024 معادلة لشهادة التعليم الأساسي، والإعدادية الشرعية المماثلة لها، والصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
وحسب القرار يتمتع حاملو هذه الشهادات بالحقوق التي يتمتع بها حاملو الشهادات الثانوية العامة بفروعها كافة، وشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية المماثلة لها الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في سوريا.
ولفتت الوزارة إلى أن التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ستصدر بقرار لاحق.
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