البحرين ترحب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربيّة السّورية

المنامة-سانا

رحّبت البحرين باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الجمهورية العربيّة السوريّة.

وفي بيان نقلته وكالة أنباء البحرين “بنا”، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق وتأكيد وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، باعتبار الاتفاق خطوة إيجابيّة في مسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية على أسس من العدالة والمواطنة.

كما جددّ البيان موقف مملكة البحرين الدّاعم لأمن الجمهورية العربية السّوريّة واستقرارها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، داعية جميع مكونات الشعب السّوري الشقيق إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، ونبذ الفرقة والكراهية، والمشاركة الفاعلة في جهود بناء مؤسسات الدولة السّورية، بما يلبي تطلعاته نحو الوحدة والأمن والاستقرار والازدهار.

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