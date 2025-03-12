الهيئة العامة للضرائب والرسوم ‏تمدد مهل تقديم بيانات رسم الإنفاق ‏الاستهلاكي عن شباط في اللاذقية وطرطوس حتى العاشر من نيسان القادم

دمشق- سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم اليوم تمديد مهل تقديم بيانات رسم ‏الإنفاق الاستهلاكي عن شهر شباط الماضي، للمكلفين باستيفاء وتوريد رسم الإنفاق ‏الاستهلاكي في مديريتي مالية محافظتي اللاذقية وطرطوس.‏

وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تم ‏التمديد للمكلفين في المحافظتين لغاية يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر ‏نيسان القادم، داعية إلى الالتزام بالموعد المحدد. ‏

يشار إلى أن آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن شهر شباط للمكلفين ‏باستيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي، كان يوم الإثنين الموافق للعاشر من ‏شهر آذار الجاري.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen