الهيئة العامة للضرائب والرسوم ‏تمدد مهل تقديم بيانات رسم الإنفاق ‏الاستهلاكي عن شباط في اللاذقية وطرطوس حتى العاشر من نيسان القادم

دمشق- سانا
أعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم اليوم تمديد مهل تقديم بيانات رسم الإنفاق الاستهلاكي عن شهر شباط الماضي، للمكلفين باستيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي في مديريتي مالية محافظتي اللاذقية وطرطوس.
وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه تم التمديد للمكلفين في المحافظتين لغاية يوم الخميس الموافق للعاشر من شهر نيسان القادم، داعية إلى الالتزام بالموعد المحدد.
يشار إلى أن آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن شهر شباط للمكلفين باستيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي، كان يوم الإثنين الموافق للعاشر من شهر آذار الجاري.
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