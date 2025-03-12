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عودة التغذية الكهربائية إلى عدة مناطق في اللاذقية بعد انقطاع لعدة أيام بسبب اعتداءات فلول النظام البائد

2025-03-12

اللاذقية-سانا

عاد التيار الكهربائي ليغذي مدينة اللاذقية بعد اكتمال أعمال وصل خط التوتر العالي المتضرر جراء ‏اعتداءات فلول النظام البائد.

وأوضح مدير الشركة العامة لكهرباء اللاذقية المهندس محمد الحكيم لمراسل سانا أنه بعد اكتمال أعمال وصل وشد خط التوتر العالي ‌‏/230 ك.ف/ الذي تضرر جراء استهدافه من قبل فلول النظام ‏البائد في اللاذقية؛ بدأت مساء اليوم إعادة التغذية الكهربائية لعدد من المناطق والأحياء تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي على أن تصل إلى باقي أرجاء المحافظة تباعاً.

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