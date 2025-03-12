وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحل جميع مجالس الأعمال السورية ‏المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية ليعاد تشكيلها وفق أسس ‏جديدة ‏

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يقضي بحل جميع مجالس ‏الأعمال السورية ‏المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية ليعاد ‏تشكيلها وفق أسس ‏جديدة‏. ‏

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم: “تحل جميع مجالس الأعمال ‏السورية المشتركة المشكلة مع بعض الدول العربية والأجنبية، ويُعاد تشكيل ‏المجالس وفق أسس جديدة تراعي التطورات التي تشهدها سورية في مختلف ‏المجالات”.‏

وبموجب القرار، تلتزم مجالس إدارات المجالس المذكورة بتحويل أرصدة ‏حساباتها إلى حساب المجالس الموحد المفتوح لدى المصرف التجاري ‏السوري في موعد أقصاه/15/3/2025/، وتوافي وزارة الاقتصاد والتجارة ‏الخارجية بما يشعر بالتنفيذ.‏

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