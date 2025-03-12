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وصول الدفعة الثانية من صهاريج المحروقات إلى اللاذقية بعد توقفها جراء هجمات فلول النظام البائد

2025-03-12

اللاذقية-سانا

وصلت إلى محافظة اللاذقية الدفعة الثانية من صهاريج المحروقات بعد توقف الإمدادات في الأيام الماضية، جراء هجمات فلول النظام البائد.

وذكر حسن أبو قسرة مدير فرع سادكوب في اللاذقية في تصريح لمراسل سانا أن دفعة ثانية من صهاريج الديزل والبنزين وصلت لصالح فرع شركة سادكوب باللاذقية، حيث تمت تغذية المؤسسات الحكومية ومحطات الوقود في المحافظة، مؤكداً أن دفعات أخرى ستصل إلى المحافظة حتى اكتفائها من المادة.

وكانت أمس وصلت الدفعة الأولى من المحروقات عبر صهاريج مخصصة لهذه الغاية وتم توزيعها على محطات الوقود في أرجاء المدينة والمؤسسات الخدمية والعامة، وفق المخصصات المحددة لها.

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