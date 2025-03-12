طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مستقرة ‏

دمشق-سانا ‏

تشهد درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ارتفاعا يصل إلى ٣٠ درجة، نتيجة ‏تأثر البلاد بمرتفع جوي يبدأ اعتبارا من السبت المقبل، ويمتد على أجزاء ‏واسعة من شمال ووسط سوريا. ‏

ووفق تحليل النماذج العددية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة صافياً مستقراً ومعتدلاً، ‏ويكون غدا صحواً مشمساً ومستقراً، وتكون درجات الحرارة أعلى من ‏معدلاتها السنوية بنحو /4 إلى 7/ درجات مئوية.‏

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة عند 15 كيلومترا ‏في الساعة تترافق بهبات نشطة عند 30 كيلومترا في الساعة، والبحر خفيف ‏ارتفاع الموج. ‏

وأشار تحليل العوامل الجوية إلى وجود مؤشرات متزايدة لاضطراب جوي ‏يبدأ الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى 23 آذار المقبل، يترافق بأمطار متوسطة ‏إلى غزيرة وانخفاض كبير على درجات الحرارة.‏

‏ درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد :‏

المنطقة الجنوبية: 24 /11‏

مرتفعات دمشق الغربية: 16/7 ‏

المنطقة الوسطى: 26/12 ‏

المنطقة الساحلية: 24/15 ‏

المنطقة الشمالية الغربية: 26/11‏

منطقة الجزيرة: 26/10‏

المنطقة الشرقية: 22/14. ‏

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