طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع وأجواء مستقرة ‏

دمشق-سانا
تشهد درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ارتفاعا يصل إلى ٣٠ درجة، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يبدأ اعتبارا من السبت المقبل، ويمتد على أجزاء واسعة من شمال ووسط سوريا.
ووفق تحليل النماذج العددية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة صافياً مستقراً ومعتدلاً، ويكون غدا صحواً مشمساً ومستقراً، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية بنحو /4 إلى 7/ درجات مئوية.
وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة عند 15 كيلومترا في الساعة تترافق بهبات نشطة عند 30 كيلومترا في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وأشار تحليل العوامل الجوية إلى وجود مؤشرات متزايدة لاضطراب جوي يبدأ الثلاثاء المقبل، ويستمر حتى 23 آذار المقبل، يترافق بأمطار متوسطة إلى غزيرة وانخفاض كبير على درجات الحرارة.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد :
المنطقة الجنوبية: 24 /11
مرتفعات دمشق الغربية: 16/7
المنطقة الوسطى: 26/12
المنطقة الساحلية: 24/15
المنطقة الشمالية الغربية: 26/11
منطقة الجزيرة: 26/10
المنطقة الشرقية: 22/14.
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