افتتاح صالتين جديدتين للسورية للتجارة ضمن مهرجان رمضان الخير في حماة

حماة-سانا

نتيجة للأقبال الكبير على صالة السورية للتجارة في مهرجان “رمضان الخير” الذي يقام في صالة أبي الفداء افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة صالتين جديدتين هما سعيد العاص والعلمين ضمن هذا المهرجان.

وأوضح ممثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حازم سرماني لمراسل سانا أن الهدف من التوسع بالصالات هو الأقبال الكبير من قبل المواطنين على شراء المواد والمنتجات المتنوعة، وتخفيف الازدحام على صالة أبي الفداء جراء انخفاض اسعارها

عن الأسواق بنسبة تصل بين 25 و 35 بالمئة.

بدورها لفتت مسؤولة صالة سعيد العاص ريم تركاوي إلى أنه يوجد تشكيلة واسعة من المواد التي تحتاجها الأسرة وبأسعار مخفضة من المواد الغذائية والمنظمات والمعلبات.

ويستمر المهرجان حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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