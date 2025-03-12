الفهرس التربوي السوري… مشروع طموح لجمع الإرث الثقافي في كل ‏المكتبات بالعالم ‏

دمشق-سانا‏

تستكمل شعبة المكتبات في مديرية الإشراف ‏التربوي بوزارة التربية والتعليم ‏العمل على تنفيذ ‏مشروع الفهرس التربوي السوري، ‏لإنشاء قاعدة بيانات ‏موحدة تجمع الإرث الثقافي لكل ‏المكتبات في سوريا، ودمجها مع الفهرس ‏العربي الموحد، وربطها ضمن ‏الفهرس العالمي “وورلد ‏كات”.‏

وأوضحت رئيسة شعبة المكتبات في الإدارة ‏المركزية ‏بالوزارة ومنسقة مشروع الفهرس التربوي ‏السوري نور القاضي لمراسلة سانا أن المشروع يهدف إلى توظيف خدمات المعلومات في تطوير المكتبات ‏المدرسية، وحفظ ‏الإرث ‏الثقافي لضمان الاستدامة للأجيال القادمة، وفق خطة ‏التنمية المستدامة لعام 2030 ‏.‏

ولفتت القاضي إلى أهمية أتمتة مكتبة التوثيق ‏التربوي بالوزارة باستخدام ‏البرمجيات المفتوحة، ‏وفق نظام إدارة المكتبات المتكامل، ‏وتنظيم مصادر ‏المعرفة، وفق أحدث المعايير لتسهيل فرص ‏الوصول إليها، مشيرة إلى ‏أن ‏فريق المكتبة تمكن من مواكبة التطورات الحديثة في تنظيم ‏المعلومات ‏وتعزيز قدرتهم على ‏تقديم خدمات مبتكرة تعزز دور المكتبة كمركز إشعاع ‏معرفي. ‏

بدوره، أشار عضو الهيئة التدريسية في قسم المكتبات والمعلومات بجامعة ‏دمشق الدكتور هيثم ‏محمود إلى أن طلاب مشاريع التخرج للسنة الرابعة قسم ‏المكتبات ‏والمعلومات في جامعة دمشق ‏بالمكتبة المركزية بوزارة التربية ‏يعملون على أتمتة المكتبات المدرسية وجمعها في نظام الأتمتة ‏العالمي، من ‏خلال التصنيف الموضوعي للكتب ضمن المكتبة لتطوير ‏قدراتهم ‏وخبراتهم، ‏والمساهمة في تطوير عمل المكتبات في سوريا.‏

وأوضحت رئيسة قسم المكتبات والمعلومات في جامعة دمشق الدكتورة نسرين ‏قباني أن الطلاب ‏أصبحوا يقومون بإنجاز مشروع تخرجهم من خلال التعاون ‏بين الجامعة والوزارة لإكسابهم ‏الخبرة العملية، وتحقيق الفائدة للمؤسسات ‏الحكومية، إضافة إلى تعزيز معلوماتهم النظرية ‏بطريقة عملية ببرمجيات ‏عالمية.‏

من جهتها، تحدثت الطالبة كنانة علوش عن دورها بالعمل، مبينة أنها بدأت ‏بتسجيل أرقام جميع ‏الكتب بالمكتبة ثم انتقلت إلى التصنيف الموضوعي، وفق ‏النظام العالمي وتعبئة استمارة لتقوم ‏بعدها بنقلها على الحاسب الآلي، وفق ‏نظام الفهرسة الآلية.‏

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