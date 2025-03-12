الإمارات ترحب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية

أبوظبي-سانا

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الجمهورية العربية السورية، معربة عن أملها في أن يحقق الاستقرار والسلام في المنطقة، ويعزز جهود تحقيق الوحدة الوطنية والتعايش في سوريا.

وجددت وزارة الخارجية في بيان لها، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي الهادفة إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والتعايش والاستقرار والحياة الكريمة.

وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت أول أمس عن توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة ، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

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