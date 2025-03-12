الدفاع المدني يواصل القيام بواجبه الإنساني تجاه أهالي اللاذقية ‏وطرطوس ‏

طرطوس واللاذقية-سانا ‏

تواصل فرق الدفاع المدني لليوم السادس على التوالي القيام بواجبها ‏الإنساني تجاه الأهالي في محافظتي اللاذقية وطرطوس في ظل الأوضاع ‏التي تشهدها المحافظتان عقب اعتداءات فلول النظام البائد، بما يتوافق مع مبادئ العمل الإنساني وسلامة ‏الفرق. ‏

وأكد الدفاع المدني في تقرير تلقت سانا نسخة منه أن نداءات ‏الاستغاثة التي تصله تتمحور حول إخماد الحرائق، وتقديم الإسعافات اللازمة ‏للمحتاجين، وانتشال جثامين الضحايا، إضافة إلى توفير الخدمات المنقذة ‏للحياة. ‏

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وتمكنت فرع الدفاع المدني يوم أمس من انتشال 26 جثماناً بالتنسيق مع ‏السلطات بعد وصول بلاغات عن أماكن وجودها، منها 9 جثامين من مدينة ‏بانياس بطرطوس، و17 بريف اللاذقية، وتم توثيقها ‏أصولاً ونقلها إلى مشافي المدن، وتسليمها إلى الطبابة الشرعية أصولاً.‏

وقامت الفرق بإجلاء 5 عائلات من بانياس، وعائلة من ‏جبلة في محافظة اللاذقية بناءً على طلبهم إلى الوجهة التي حددتها العائلات، بينما أخمدت فرقها حريقين حراجيين وحريقاً زراعياً

في المحافظتين واقتصرت ‏الأضرار على الماديات. ‏

واستجابت فرق الدفاع المدني لـ(34) حالة إسعاف، وأمّنت المياه الصالحة ‏للشرب والاستخدام للمرافق العامة والأفران، وفتحت الطرقات المغلقة ‏وأزاحت السيارات المحروقة أو المتروكة على الطرقات لتسهيل حركة ‏السكان ووصولهم للخدمات، وأعادت الكتل الإسمنتية التي تشكل فواصل في ‏الطرقات على ما كانت عليه، وبما يتوافق مع ضوابط المرور، إضافة ‏لمساعدة فرق تطوعية في ترحيل القمامة بطرطوس.‏

ومنذ يوم الأحد الماضي دعم الدفاع المدني ‏جهوده في طرطوس واللاذقية بفرق إسعاف وإطفاء وطوارئ إضافية لتعزيز ‏الاستجابة والوقوف إلى جانب المحتاجين. ‏

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