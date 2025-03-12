وزارة الصحة تبحث سبل التعاون مع وفد من ‏الخارجية الفرنسية ووكالة “خبرة فرنسا”

دمشق-سانا

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع وفد من الخارجية ‏الفرنسية ووكالة ‌‏ “خبرة فرنسا”، سبل التعاون في ‏المجال الصحي، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ‏الصحية. ‏

وأوضح الدكتور الشرع خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى ‏الوزارة ‏بدمشق أن القطاع الصحي متهالك، ومن الضروري التنسيق مع جميع الدول والمنظمات والوفود الطبية ‏لتأمين الاحتياجات الكثيرة التي تنقصه حسب الأولويات. ‏

وناقش الجانبان التحديات التي تواجه القطاع الصحي في سوريا ‏وآفاق ‏التعاون للنهوض به، والتوسع في خطط العمل المستقبلية بمختلف ‏المجالات ‏الصحية، مشددين على ضرورة العمل معاً لتأهيل البنى التحتية ‏للمنشآت الصحية ‏وترميم ما دمر منها، وتأمين المستلزمات والأجهزة ‏والمعدات الطبية، وتبادل ‏الخبرات بهدف رفع الكفاءات ‏والخبرات العلمية والطبية.‏

وأعرب أعضاء الوفد عن استعدادهم لتنفيذ خطط العمل المشتركة ‏مع الوزارة لتطوير القطاع الصحي, ‏مبينين أن وكالة ‏”خبرة الفرنسية “هي الوكالة العامة الفرنسية للتعاون ‏الدولي وتعمل في إطار برامج الاستقرار وتهيئة ‏الظروف اللازمة لإنهاء الأزمات بشكل مستدام، وتعزيز الأمن الإنساني ‏ودعم قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.‏

واستعرض الوفد دور أنظمة الرعاية الصحية الأولية في تعزيز ‏الصحة العامة، مؤكدين التزام الوكالة بمواصلة التعاون وتقديم كل أوجه ‏الدعم لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ‏

حضر الاجتماع معاون القائم بأعمال الوزارة الدكتور حسين الخطيب، ‏ومدير ‏مديرية التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط.‏

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