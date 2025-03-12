استبدال محولة باستطاعة 30 ميغا في محطة تحويل الشيخ نجار بحلب

حلب-سانا

قامت ورشات وحدة العمليات التشغيلية في المنطقة الشمالية لنقل الكهرباء باستبدال محولة تحويل الكهرباء في محطة الشيخ نجار بمحولة جديدة باستطاعة 30 ميغا واط 66/20 كيلوفولط، وذلك لتعزيز استقرار التيار الكهربائي في المنطقة الصناعية.

وذكرت الوزارة في صفحتها على الفيسبوك أن العمل مستمر لوضع المحولة في الخدمة قريباً، ما يسهم في دعم عجلة الإنتاج وتأمين الكهرباء للمرافق الصناعية.

ولفتت الوزارة إلى أن استبدال المحولة المتوقفة عن العمل يأتي لدعم الصناعة والصناعيين، وتنفيذاً لخطة وزارة الكهرباء في تأهيل محطات التحويل بمحافظة حلب.

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