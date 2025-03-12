تأهل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

عواصم-سانا

ودع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان 1/4 في مباراتهما على ملعب أنفيلد، في جولة الإياب.

سان جيرمان نجح في تسجيل هدف مبكر عبر عثمان ديمبلي في الدقيقة 12، ليحافظ عليه في الأشواط الأصلية والإضافية، معادلا نتيجة الذهاب التي خسر فيها صفر/1 أمام ليفربول، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح فحسمها سان جيرمان لمصلحته 1/4، منتزعا بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

كما حجز بايرن ميونيخ مقعده في ربع النهائي، بعد تغلبه على باير ليفركوزن بهدفين دون رد، سجلهما هاري كين بالدقيقة 52، وألفونسو ديفيز بالدقيقة 71، ليتأهل البايرن مستفيداً من فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة.

وجدد إنتر ميلان فوزه على ضيفه فينورد، بهدفين مقابل هدف في إياب ثمن النهائي، ليتأهل للدور ربع النهائي بفوزه 1/4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسجل ثنائية إنتر كل من ماركوس تورام في الدقيقة 8 وهاكان تشالهانوجلو من ركلة الجزاء بالدقيقة 51، فيما جاء هدف فينورد الوحيد عبر جاكوب مودر من ركلة جزاء بالدقيقة /42/.

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