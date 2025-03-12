وزارة الخارجية والمغتربين تدين الاعتداءات على السوريين في العراق

دمشق-سانا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين ما يتعرض له السوريون في العراق من اعتداءات، واعتبرت أن هذه الأفعال تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم: نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء شعبنا، ونطالب الحكومة العراقية الموقرة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.

وفي هذا السياق أكدت الخارجية العمل على التواصل مع الأشقاء في الحكومة العراقية للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة، وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية.

وأعربت الخارجية عن ثقتها بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون، وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها.