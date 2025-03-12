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برشلونة يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

2025-03-11

مدريد-سانا

تأهل برشلونة الإسباني إلى الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إياب دور الـ 16 من البطولة.

وحسم برشلونة الأمور خلال الشوط الأول، بعد ثنائية من البرازيلي رافينيا في الدقيقتين 11 و42 وهدف للامين يامال في الدقيقة 27، بينما سجل الأرجنتيني أوتاميندي هدف بنفيكا الوحيد في الدقيقة 13.

وكان برشلونة تغلب على بنفيكا بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم في البرتغال.

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