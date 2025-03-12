طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء مشمسة

دمشق-سانا

تشهد درجات الحرارة ارتفاعات متتالية خلال الأيام القادمة، وتكون أعلى من ‏معدلاتها بنحو ست درجات، ويبقى الطقس مستقراً حتى الـ 17 من آذار الجاري.

وبناءً على تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في ‏الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة ‏معتدلاً صحواً ومستقراً، وفرص الصقيع معدومة على المناطق كافة، في ‏حين يتشكل الضباب على أجزاء من إدلب وحلب وحماة وحمص.

ويتحول طقس الغد الأربعاء إلى مشمس مستقر، وتميل درجات الحرارة ‏إلى الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، وتكون ‏الرياح معتدلة السرعة، ونشطة نسبياً عند 25 كيلومتراً في الساعة، والبحر ‏خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد: