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طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء مشمسة

2025-03-11

دمشق-سانا

تشهد درجات الحرارة ارتفاعات متتالية خلال الأيام القادمة، وتكون أعلى من ‏معدلاتها بنحو ست درجات، ويبقى الطقس مستقراً حتى الـ 17 من آذار الجاري.

وبناءً على تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في ‏الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة ‏معتدلاً صحواً ومستقراً، وفرص الصقيع معدومة على المناطق كافة، في ‏حين يتشكل الضباب على أجزاء من إدلب وحلب وحماة وحمص.

ويتحول طقس الغد الأربعاء إلى مشمس مستقر، وتميل درجات الحرارة ‏إلى الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، وتكون ‏الرياح معتدلة السرعة، ونشطة نسبياً عند 25 كيلومتراً في الساعة، والبحر ‏خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:

المنطقة الجنوبية

23 /10 ‏

مرتفعات دمشق الغربية

15 /6 ‏

المنطقة الوسطى

25 /8 ‏

المنطقة الساحلية

22/ 14 ‏

المنطقة الشمالية الغربية

25/9 ‏

منطقة الجزيرة

26 /10 ‏

المنطقة الشرقية

26 /11

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