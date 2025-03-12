طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء مشمسة

دمشق-سانا
تشهد درجات الحرارة ارتفاعات متتالية خلال الأيام القادمة، وتكون أعلى من معدلاتها بنحو ست درجات، ويبقى الطقس مستقراً حتى الـ 17 من آذار الجاري.
وبناءً على تحليل الخرائط الجوية الصادرة عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري، يكون طقس الليلة معتدلاً صحواً ومستقراً، وفرص الصقيع معدومة على المناطق كافة، في حين يتشكل الضباب على أجزاء من إدلب وحلب وحماة وحمص.
ويتحول طقس الغد الأربعاء إلى مشمس مستقر، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، وتكون الرياح معتدلة السرعة، ونشطة نسبياً عند 25 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
المنطقة الجنوبية
|23 /10
مرتفعات دمشق الغربية
15 /6
|المنطقة الوسطى
25 /8
المنطقة الساحلية
22/ 14
المنطقة الشمالية الغربية
25/9
منطقة الجزيرة
26 /10
|المنطقة الشرقية
26 /11