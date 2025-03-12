منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الاحتياجات ‏الإنسانية العاجلة في اللاذقية وطرطوس

دمشق-سانا
عقدت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اليوم اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس المنظمة الدكتور حازم بقلة، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، وممثلين عن الشركاء الإنسانيين في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لبحث الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اللاذقية وطرطوس.
وتناول الاجتماع كما ذكرت المنظمة عبر قناتها على تلغرام، آليات التعاون والتنسيق لتلبية الاحتياجات الإنسانية بالمحافظتين، وجرى الاتفاق على حشد الموارد للاستجابة لها، بما يخفف المعاناة ووطأة الظروف عن السكان، بالتوازي مع استمرار الجهود الإنسانية على مستوى سوريا.
حضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من الجمعيات الوطنية، والأمين العام للمنظمة رايا رمضان، والمديرون المعنيون.
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