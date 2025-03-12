منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الاحتياجات ‏الإنسانية العاجلة في اللاذقية وطرطوس

دمشق-سانا

عقدت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اليوم اجتماعاً طارئاً برئاسة ‏رئيس المنظمة الدكتور حازم بقلة، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب ‏الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان، وممثلين عن الشركاء الإنسانيين في ‏الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لبحث الاحتياجات الإنسانية ‏العاجلة في اللاذقية وطرطوس.

وتناول الاجتماع كما ذكرت المنظمة عبر قناتها على تلغرام، آليات التعاون والتنسيق لتلبية الاحتياجات الإنسانية بالمحافظتين، وجرى الاتفاق على حشد ‏الموارد للاستجابة لها، بما يخفف المعاناة ووطأة الظروف عن السكان، ‏بالتوازي مع استمرار الجهود الإنسانية على مستوى سوريا.

حضر الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال ‏الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعدد من الجمعيات الوطنية، والأمين ‏العام للمنظمة رايا رمضان، والمديرون المعنيون.

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