SCS-NET

إدارة الأمن العام بمحافظة اللاذقية تضبط مستودع أسلحة في مدينة القرداحة لفلول النظام البائد

انظر ايضاً

بعد استهدافه من قبل النظام البائد.. وزارة الأوقاف تستعد لافتتاح الجامع الأموي الكبير بحلب بعد انتهاء أعمال الترميم

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved