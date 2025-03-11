إدارة الأمن العام بمحافظة اللاذقية تضبط مستودع أسلحة في مدينة القرداحة لفلول النظام البائد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمة الفنلندية للإغاثة توقعان اتفاقية تعاون
2025-03-11
الوزير الشيباني يجري اجتماعات مع بعثات دبلوماسية لإحاطتهم بالوضع الأخير في سوريا
2025-03-11
الاتحاد الأوروبي: مؤتمر دعم سوريا سيكون مناسبة لتبادل وجهات النظر مع السلطات السورية
2025-03-11
كوريا الجنوبية: نمضي قدماً لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
2025-03-11
البرلمان العربي: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة خطوة مهمة للحفاظ على وحدة سوريا
2025-03-11
الكويت: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة السورية خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار
2025-03-11
مجلس التعاون الخليجي يرحب باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
2025-03-11
محليات
طقس الغد: الحرارة أعلى من معدلاتها والأجواء مشمسة
2025-03-11
منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اللاذقية وطرطوس
2025-03-11
تقديراً لجهودهم… محافظة دمشق تقيم مأدبة إفطار لأكثر من ألفي عامل نظافة
2025-03-11
مؤسسة “هذه حياتي” التطوعية تنظم فعالية ترفيهية للأطفال الأيتام بدمشق
2025-03-11
وزارة التنمية الإدارية تنظم محاضرة بحماة حول دور المؤسسات في التغيير الثقافي في المجتمع
2025-03-11
رجال دين بحلب ينظمون وقفة احتجاجية تضامناً مع الأمن العام والجيش السوري
2025-03-11
الأمن العام يقيم حواجز في معظم بلدات وقرى القنيطرة
2025-03-11
رياضة
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا الأولمبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2025-03-03
برشلونة يسجل رباعية في مرمى سوسيداد ويعود لصدارة الدوري الإسباني
2025-03-02
اقتصاد
المصرف التجاري السوري: إتاحة الفرصة أمام المقترضين للتسديد بالدولار نقداً
2025-03-11
مباحثات سورية ألمانية حول التعاون المالي والمصرفي
2025-03-11
إعادة تفعيل الربط مع شركة هرم بيراميد للسحب والإيداع
2025-03-11
أعمال متنوعة في معرض يدعم منتجات المشروعات متناهية الصغر بالسويداء
2025-03-11
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية: جهوزية عالية لضمان جودة المنتج الوطني
2025-03-10
شركة الأسمدة بحمص تعيد معمل سماد الكالنترو للإنتاج بطاقة 350 طناً يومياً
2025-03-10
نسبة تنفيذ خطة الزراعات الشتوية بمنطقة الغاب تتجاوز 80 بالمئة
2025-03-10
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الوزير الشيباني يجري اجتماعات مع بعثات دبلوماسية لإحاطتهم بالوضع الأخير في سوريا
اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: لا أحد فوق القانون وكل متورط سيحال إلى القضاء لينال جزاءه
الكويت: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة السورية خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار
السعودية تُرحّب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة في سوريا
توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم
إدارة الأمن العام بمحافظة اللاذقية تضبط مستودع أسلحة في مدينة القرداحة لفلول النظام البائد
2025-03-11
2025-03-11
mohamad
سابق
رفضاً لأي تدخل خارجي وقفة احتجاجية ببانياس تأكيداً لدعم قوى الأمن العام وتنديداً بجرائم فلول النظام
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منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الاحتياجات الإنسانية العاجلة في اللاذقية وطرطوس
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بعد استهدافه من قبل النظام البائد.. وزارة الأوقاف تستعد لافتتاح الجامع الأموي الكبير بحلب بعد انتهاء أعمال الترميم
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