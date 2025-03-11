وزارة التنمية الإدارية تنظم محاضرة بحماة حول دور المؤسسات في التغيير الثقافي في المجتمع

حماة-سانا

دور المؤسسات في تعزيز القيم المجتمعية وآليات تفعيل التغيير الثقافي، كانت محور محاضرة علمية نظمتها وزارة التنمية الإدارية اليوم في قاعة مديرية الثقافة بمدينة حماة.

وأشار مدير أكاديمية عين للتربية والتدريب الدكتور وائل الشيخ أمين خلال المحاضرة التي جاءت بعنوان “دور المؤسسات في التغيير الثقافي في المجتمع”، إلى دور المؤسسات الرسمية والأهلية في تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية، وبناء منظومة ثقافية تساهم في تطوير الوعي المجتمعي.

واستعرض الشيخ أمين خلال المحاضرة آليات تفعيل التغيير الثقافي عبر برامج تنموية مستدامة، والتحديات التي تواجهها هذه العملية، مُشدِّداً على ضرورة تعاون كافة الفاعلين لتحقيق الأهداف المرجوّة.

بدورهم أكد ممثلو وزارة التنمية الإدارية التزام الوزارة بدعم الفعاليات التي تُعنى بالتنمية الثقافية، والعمل على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية لخلق بيئة داعمة للتغيير الإيجابي، انطلاقًا من إيمانها بأن الثقافة ركيزة أساسية لتقدّم المجتمعات.

ونوه عدد من الأكاديميين والناشطين الاجتماعيين في مداخلاتهم بسبل توظيف التعليم والإعلام والفنون في ترسيخ قيم التسامح والابتكار، داعين الى تكثيف مثل هذه المبادرات التي تُسهم في بناء استراتيجيات ثقافية متكاملة.

وتواصل وزارة التنمية الإدارية تنظيم سلسلة أنشطة توعوية في مختلف المحافظات انسجاماً مع خطتها الهادفة إلى تعزيز التنمية المجتمعية الشاملة.

حضر الفعالية نائب محافظ حماة محمد طعمة، وعدد من الباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والاجتماعي.

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