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وزير الداخلية المهندس علي كدة يتفقد قسم الشرطة في مدينة جبلة لتقييم الأضرار

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وزير الداخلية المهندس علي كدة يزور أهالي ووجهاء حي الدعتور بمحافظة اللاذقية

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