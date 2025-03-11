وزير الداخلية المهندس علي كدة يزور أهالي ووجهاء حي الدعتور بمحافظة اللاذقية

الثلاثاء / 11 / 03 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الوزير الشيباني يجري اجتماعات مع بعثات دبلوماسية لإحاطتهم بالوضع الأخير في سوريا
2025-03-11
الاتحاد الأوروبي: مؤتمر دعم سوريا سيكون مناسبة لتبادل وجهات النظر مع السلطات السورية
2025-03-11
كوريا الجنوبية: نمضي قدماً لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
2025-03-11
البرلمان العربي: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة خطوة مهمة للحفاظ على وحدة سوريا
2025-03-11
الكويت: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة السورية خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار
2025-03-11
مجلس التعاون الخليجي يرحب باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
2025-03-11
المبعوث الألماني إلى سوريا: الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية فرصة تاريخية لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد
2025-03-11
محليات
وزارة التنمية الإدارية تنظم محاضرة بحماة حول دور المؤسسات في التغيير الثقافي في المجتمع
2025-03-11
رجال دين بحلب ينظمون وقفة احتجاجية تضامناً مع الأمن العام والجيش السوري
2025-03-11
الأمن العام يقيم حواجز في معظم بلدات وقرى القنيطرة
2025-03-11
بدء أعمال ترميم 3 مدارس في منطقة صوران بريف حماة الشمالي
2025-03-11
مجلس مدينة درعا يزيل مخالفات بناء في حي السبيل
2025-03-11
محافظ طرطوس يدعو الأهالي للعودة الى منازلهم بعد دحر فلول النظام البائد
2025-03-11
بدء وصول صهاريج المحروقات إلى مدينة اللاذقية
2025-03-11
رياضة
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا الأولمبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2025-03-03
برشلونة يسجل رباعية في مرمى سوسيداد ويعود لصدارة الدوري الإسباني
2025-03-02
اقتصاد
المصرف التجاري السوري: إتاحة الفرصة أمام المقترضين للتسديد بالدولار نقداً
2025-03-11
مباحثات سورية ألمانية حول التعاون المالي والمصرفي
2025-03-11
إعادة تفعيل الربط مع شركة هرم بيراميد للسحب والإيداع
2025-03-11
أعمال متنوعة في معرض يدعم منتجات المشروعات متناهية الصغر بالسويداء
2025-03-11
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية: جهوزية عالية لضمان جودة المنتج الوطني
2025-03-10
شركة الأسمدة بحمص تعيد معمل سماد الكالنترو للإنتاج بطاقة 350 طناً يومياً
2025-03-10
نسبة تنفيذ خطة الزراعات الشتوية بمنطقة الغاب تتجاوز 80 بالمئة
2025-03-10
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الوزير الشيباني يجري اجتماعات مع بعثات دبلوماسية لإحاطتهم بالوضع الأخير في سوريا
اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: لا أحد فوق القانون وكل متورط سيحال إلى القضاء لينال جزاءه
الكويت: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة السورية خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار
السعودية تُرحّب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة في سوريا
توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم
وزير الداخلية المهندس علي كدة يزور أهالي ووجهاء حي الدعتور بمحافظة اللاذقية
2025-03-11
وزير الداخلية المهندس علي كدة
2025-03-11
malek
سابق
الوزير الشيباني يجري اجتماعات مع بعثات دبلوماسية لإحاطتهم بالوضع الأخير في سوريا
التالي
احتفالية جماهيرية في حي الشيخ ضاهر باللاذقية تأكيداً على التمسك بالوحدة الوطنية
انظر ايضاً
وزير الداخلية المهندس علي كدة يتفقد قسم الشرطة في مدينة جبلة لتقييم الأضرار
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved