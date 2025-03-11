رجال دين بحلب ينظمون وقفة احتجاجية تضامناً مع الأمن العام والجيش السوري

حلب-سانا

نظم عدد من رجال الدين وقفة احتجاجية أمام قلعة حلب تعبيراً عن تضامنهم مع قوات الأمن العام والجيش السوري، مشيدين بدورهم في حفظ الأمن والاستقرار.

وندد المشاركون في الوقفة بانتهاكات فلول النظام البائد، معتبرين أنها محاولات يائسة لزعزعة الأمن وعرقلة جهود السلم الأهلي كما ذكرت محافظة حلب عبر قناتها الرسمية على تلغرام.

وأكد المتحدثون خلال الوقفة على ضرورة التكاتف الشعبي لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية في مواجهة التحديات، مشددين على أن استقرار البلاد يعتمد على وحدة الصف الوطني والتصدي لكل أشكال الفوضى والتخريب.

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