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بعد تعرضها للقصف من قبل النظام البائد.. وضع اللمسات الأخيرة لأعمال الترميم والتأهيل في أقسام المستشفى الجامعي والمستشفى الوطني بإدلب

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أعمال الترميم والتأهيل في قلعة الحصن بحمص

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