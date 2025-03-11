بدء أعمال ترميم 3 مدارس في منطقة صوران بريف حماة الشمالي

حماة-سانا

ضمن حملة “حماة تنبض من جديد”، بدأت اليوم أعمال ترميم وتأهيل 3 مدارس في منطقة صوران بريف حماة الشمالي، في إطار خطط إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في المنطقة.

وأوضح مدير منطقة صوران يونس الفارس المشرف على أعمال التأهيل لمراسل سانا أنه بالتنسيق بين مديرية المنطقة والمجمع التربوي ومنظمة اليونيسيف، وبالتعاون مع جمعية نور الخيرية، بدأت أعمال تأهيل مدارس مصطفى السند الخراشي وراكان السالم وصلاح ديبو العلي، إضافة إلى مبنى المجمع التربوي.

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