هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث آفاق التعاون مع الوكالة السويسرية ‏للتعاون الدولي

دمشق-سانا ‏

بحث رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب بدوي اليوم، مع ممثلين ‏عن الوكالة السويسرية للتعاون الدولي، آفاق التعاون المستقبلي في مجالات ‏الإغاثة الإنسانية والتنمية المستدامة.‏

وأكد رئيس هيئة التخطيط خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات ‏الدولية الإنسانية، ‏في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات والتجارب ‏لديهم في مجالات إعادة الإعمار والتعليم والتدريب، بهدف الانتقال من مرحلة ‏الإغاثة إلى مرحلة التعافي والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن العديد من ‏المنظمات الأممية بدأت بالفعل بتقديم مساعداتها بالجانب التنموي.‏

من جانبها أعربت مديرة التعاون الإقليمي للوكالة السويسرية في عمان ‏كارلوين تيسوت، عن استعداد الوكالة لتقديم الدعم الإنساني في العديد من ‏المجالات، ولاسيما منظومة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى التدريب المهني ‏والتعليم والتنوع الثقافي، وذلك لما تمتلكه سويسرا من خبرة وتجربة ناجحة في ‏هذه المجالات.‏

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