هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث آفاق التعاون مع الوكالة السويسرية ‏للتعاون الدولي

دمشق-سانا
بحث رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب بدوي اليوم، مع ممثلين عن الوكالة السويسرية للتعاون الدولي، آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الإغاثة الإنسانية والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس هيئة التخطيط خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية، في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرات والتجارب لديهم في مجالات إعادة الإعمار والتعليم والتدريب، بهدف الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التعافي والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن العديد من المنظمات الأممية بدأت بالفعل بتقديم مساعداتها بالجانب التنموي.
من جانبها أعربت مديرة التعاون الإقليمي للوكالة السويسرية في عمان كارلوين تيسوت، عن استعداد الوكالة لتقديم الدعم الإنساني في العديد من المجالات، ولاسيما منظومة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى التدريب المهني والتعليم والتنوع الثقافي، وذلك لما تمتلكه سويسرا من خبرة وتجربة ناجحة في هذه المجالات.
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