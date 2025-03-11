انتشار دوريات الشرطة العسكرية في اللاذقية لضبط الأمن ومنع التجاوزات والحفاظ على استقرار المدينة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
كوريا الجنوبية: نمضي قدماً لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا
2025-03-11
البرلمان العربي: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة خطوة مهمة للحفاظ على وحدة سوريا
2025-03-11
الكويت: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة السورية خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار
2025-03-11
مجلس التعاون الخليجي يرحب باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
2025-03-11
المبعوث الألماني إلى سوريا: الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية فرصة تاريخية لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد
2025-03-11
الأردن: اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة نحو إعادة البناء
2025-03-11
السعودية تُرحّب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة في سوريا
2025-03-11
محليات
محافظ طرطوس يدعو الأهالي للعودة الى منازلهم بعد دحر فلول النظام البائد
2025-03-11
بدء وصول صهاريج المحروقات إلى مدينة اللاذقية
2025-03-11
مجلس مدينة حماة ينفذ أعمالاً عدة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة
2025-03-11
أبناء القنيطرة يحتشدون في خان أرنبة احتفالاً بتوقيع الاتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة
2025-03-11
تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كلية الشرطة في دمشق
2025-03-11
وزارة الاتصالات: إعفاء المشتركين المتضررين من توقف الشبكات الهاتفية من الفواتير حتى عودة الخدمة
2025-03-11
العرقسوس والتمر الهندي… عصائر رمضانية شعبية في حماة
2025-03-11
رياضة
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا الأولمبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2025-03-03
برشلونة يسجل رباعية في مرمى سوسيداد ويعود لصدارة الدوري الإسباني
2025-03-02
اقتصاد
المصرف التجاري السوري: إتاحة الفرصة أمام المقترضين للتسديد بالدولار نقداً
2025-03-11
مباحثات سورية ألمانية حول التعاون المالي والمصرفي
2025-03-11
إعادة تفعيل الربط مع شركة هرم بيراميد للسحب والإيداع
2025-03-11
أعمال متنوعة في معرض يدعم منتجات المشروعات متناهية الصغر بالسويداء
2025-03-11
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية: جهوزية عالية لضمان جودة المنتج الوطني
2025-03-10
شركة الأسمدة بحمص تعيد معمل سماد الكالنترو للإنتاج بطاقة 350 طناً يومياً
2025-03-10
نسبة تنفيذ خطة الزراعات الشتوية بمنطقة الغاب تتجاوز 80 بالمئة
2025-03-10
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اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري: لا أحد فوق القانون وكل متورط سيحال إلى القضاء لينال جزاءه
الكويت: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة السورية خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار
السعودية تُرحّب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة في سوريا
توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم
انتشار دوريات الشرطة العسكرية في اللاذقية لضبط الأمن ومنع التجاوزات والحفاظ على استقرار المدينة
2025-03-11
الشرطة العسكرية في اللاذقية
2025-03-11
malek
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