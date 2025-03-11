مراسل سانا: انطلاق المؤتمر الصحفي للأستاذ ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري بقاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
البرلمان العربي: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة خطوة مهمة للحفاظ على وحدة سوريا
2025-03-11
الكويت: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة السورية خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار
2025-03-11
مجلس التعاون الخليجي يرحب باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
2025-03-11
المبعوث الألماني إلى سوريا: الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية فرصة تاريخية لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد
2025-03-11
الأردن: اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية خطوة مهمة نحو إعادة البناء
2025-03-11
السعودية تُرحّب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة في سوريا
2025-03-11
المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا ينفي إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل السوري
2025-03-10
محليات
إدارة الأمن العام تلقي القبض على 4 أشخاص بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بإحدى قرى الساحل
2025-03-11
صيانة شبكات كهربائية ضمن حملة “حماة تنبض من جديد”
2025-03-11
وفد من محافظة حلب يلتقي القنصل العام لجمهورية أرمينيا
2025-03-11
الدفاع المدني يخمد 1439 حريقاً منذ بداية العام حتى نهاية شباط الماضي
2025-03-11
وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة
2025-03-11
حشود جماهيرية في ساحة العاصي وسط حماة احتفالاً بتوقيع الإتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
2025-03-11
اجتماع الرئيس الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري الأخيرة
2025-03-10
رياضة
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا الأولمبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2025-03-03
برشلونة يسجل رباعية في مرمى سوسيداد ويعود لصدارة الدوري الإسباني
2025-03-02
اقتصاد
مباحثات سورية ألمانية حول التعاون المالي والمصرفي
2025-03-11
إعادة تفعيل الربط مع شركة هرم بيراميد للسحب والإيداع
2025-03-11
أعمال متنوعة في معرض يدعم منتجات المشروعات متناهية الصغر بالسويداء
2025-03-11
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية: جهوزية عالية لضمان جودة المنتج الوطني
2025-03-10
شركة الأسمدة بحمص تعيد معمل سماد الكالنترو للإنتاج بطاقة 350 طناً يومياً
2025-03-10
نسبة تنفيذ خطة الزراعات الشتوية بمنطقة الغاب تتجاوز 80 بالمئة
2025-03-10
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
2025-03-09
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الكويت: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة السورية خطوة لتعزيز الأمن والاستقرار
السعودية تُرحّب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة في سوريا
توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم
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الأستاذ الفرحان: تؤكد اللجنة في هذا الصدد أن الشعب السوري، الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه، بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة
مراسل سانا: انطلاق المؤتمر الصحفي للأستاذ ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري بقاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام
2025-03-11
2025-03-11
aline
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إدارة الأمن العام تلقي القبض على 4 أشخاص بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بإحدى قرى الساحل
التالي
مراسل سانا: انطلاق المؤتمر الصحفي للأستاذ ياسر الفرحان المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري بقاعة المؤتمرات بوزارة الإعلام
انظر ايضاً
الأستاذ الفرحان: تؤكد اللجنة في هذا الصدد أن الشعب السوري، الذي قدم أغلى التضحيات في سبيل حقوقه، بإصرار منقطع النظير على كشف الحقيقة ونيل الكرامة والحرية، قادر على تجاوز هذه المحنة
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