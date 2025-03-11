البرلمان العربي: اندماج قوات سوريا الديمقراطية بمؤسسات الدولة خطوة مهمة للحفاظ على وحدة سوريا

القاهرة-سانا

رحب البرلمان العربي بالاتفاق القاضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم نشره على موقعه الإلكتروني أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على أمن سوريا واستقرارها ووحدتها، وسيادتها واستقلالها وإعادة بناء الدولة، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، وتعزيز وحدته الوطنية.

وجدّد البرلمان العربي دعمه التام لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمه لكل ما يعزز السلم الأهلي واستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة السورية.

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