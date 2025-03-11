مناقشة واقع التعليم المهني وسبل تطويره خلال اجتماع في وزارة التربية مع منظمة ‏AVSI‏ الإيطالية

دمشق-سانا

بحث مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم يوسف عنان ‏مع ممثلين عن منظمة ‏AVSI‏ الإيطالية في سوريا، واقع التعليم المهني، وسبل تطويره ‏وربط مخرجاته بسوق العمل.‏

وأوضحت مديرة برامج المنظمة في سوريا فاليرا أورسولاند، خلال اجتماع ‏عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، آلية عمل المنظمة والخدمات التي تقدمها في ‏قطاع التعليم المهني والحرف التي يتم التدريب عليها، لربطها باحتياجات ‏سوق العمل في سوريا.‏

كما استعرضت أورسولاند الخدمات التي تقدمها المنظمة من دراسات لواقع ‏المدارس وترميمها، وطرق تعويض الفاقد التعليمي للطلاب المتسربين، ‏وإقامة دورات التقوية لهم، وتقديم برامج دعم نفسي واجتماعي للكوادر ‏التعليمية وللطلاب، والمشاركة بحملة العودة للمدارس، وتوزيع حقائب ‏مدرسية وقرطاسية لعدد من الطلاب بداية العام الدراسي القادم.‏

من جهته أكد عنان استعداد الوزارة ‏لتقديم كل التسهيلات بما يسهم في تطوير التعليم المهني، وتعزيز العملية ‏التعليمية بشكل عام، مشيراً إلى أهمية التشاركية مع المنظمات الدولية العاملة ‏في قطاع التعليم.‏

وأوضح عنان الآلية المعتمدة من قبل الوزارة لتتمكن المنظمات من تقديم ‏خدماتها وفق الاحتياجات، لافتاً إلى الأولويات ‏التي يجب البدء بها لتحسين جودة التعليم ‏ومخرجاته.‏