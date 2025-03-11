مناقشة واقع التعليم المهني وسبل تطويره خلال اجتماع في وزارة التربية مع منظمة ‏AVSI‏ الإيطالية

دمشق-سانا
بحث مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم يوسف عنان مع ممثلين عن منظمة AVSI الإيطالية في سوريا، واقع التعليم المهني، وسبل تطويره وربط مخرجاته بسوق العمل.
وأوضحت مديرة برامج المنظمة في سوريا فاليرا أورسولاند، خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، آلية عمل المنظمة والخدمات التي تقدمها في قطاع التعليم المهني والحرف التي يتم التدريب عليها، لربطها باحتياجات سوق العمل في سوريا.
كما استعرضت أورسولاند الخدمات التي تقدمها المنظمة من دراسات لواقع المدارس وترميمها، وطرق تعويض الفاقد التعليمي للطلاب المتسربين، وإقامة دورات التقوية لهم، وتقديم برامج دعم نفسي واجتماعي للكوادر التعليمية وللطلاب، والمشاركة بحملة العودة للمدارس، وتوزيع حقائب مدرسية وقرطاسية لعدد من الطلاب بداية العام الدراسي القادم.
من جهته أكد عنان استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات بما يسهم في تطوير التعليم المهني، وتعزيز العملية التعليمية بشكل عام، مشيراً إلى أهمية التشاركية مع المنظمات الدولية العاملة في قطاع التعليم.
وأوضح عنان الآلية المعتمدة من قبل الوزارة لتتمكن المنظمات من تقديم خدماتها وفق الاحتياجات، لافتاً إلى الأولويات التي يجب البدء بها لتحسين جودة التعليم ومخرجاته.