صيانة شبكات كهربائية ضمن حملة “حماة تنبض من جديد”

حماة-سانا

شاركت كوادر شركة كهرباء حماة في تنفيذ أعمال صيانة لتحسين البنية التحتية للكهرباء، وذلك ضمن مبادرة “حماة تنبض من جديد” التي أطلقتها المحافظة لمعالجة معاناة الأهالي من الانقطاعات المتكررة للتيار، وخاصة في المناطق النائية عن مركز المحافظة.

وأوضح مشرف الصيانة في الشركة المهندس فراس دلال في تصريح لـ سانا أن الكوادر نفذت سلسلة صيانات للشبكة الكهربائية في حي القصور شملت إصلاح كابل أرضي قرب جامع طلحة الخير وترميماً آخر، كما تم إصلاح كابل مقابل القسم الخارجي وكابل من مركز تحويل الإصلاح الزراعي، وتمت إعادة تأهيل الكابل الرئيسي الممتد من المركز، ما يعزز قدرة الشبكة على تغطية الطلب المتزايد.

وقال دلال: في المناطق الريفية تمت تغذية علبة وصل في مركز تحويل البريد في صوران، ما سمح بإعادة تشغيل خط كهربائي رئيسي يخدم قرى متعددة، وفي قرى نيصاف والبياضية والإسكندرية تم استبدال قواطع كهربائية وإصلاح أعطال عدة، أما بمدينة مصياف فتم استبدال كابل في مركز تحويل الهادي لتعزيز قدرة الشبكة وضمان استقرار طويل الأمد.

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