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وفد من محافظة حلب يلتقي القنصل العام لجمهورية أرمينيا

2025-03-11

حلب-سانا

التقى نائب محافظ حلب علي حنورة ومستشار المحافظ غسان فروح اليوم، القنصل العام لجمهورية أرمينيا في حلب آرا أفيديسيان، في لقاء يعكس الروابط التاريخية بين الشعبين الأرميني والسوري.

وأوضحت المحافظة في قناتها على تلغرام أن القنصل العام أعرب خلال اللقاء استعداد أرمينيا لدعم سوريا وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

من جانبه، أبدى نائب المحافظ الاستعداد لتقديم كل الدعم لعمل القنصلية العامة لجمهورية أرمينيا في حلب، وتم الاتفاق على البقاء على اتصال دائم.

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