تجمع لأهالي حمص عند دوار الساعة احتفالاً بالاتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا ينفي إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل السوري
2025-03-10
قطر ترحب بالاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
2025-03-10
أردوغان: من يحاول بث الفتنة في سوريا لن ينجح وسنواصل دعمها للانتقال إلى حالة الاستقرار
2025-03-10
الرئيس الشرع: سوريا دولة قانون والقانون سيأخذ مجراه على الجميع
2025-03-10
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات فلول النظام البائد في الساحل ويدعو لاحترام سيادة سوريا ووحدتها
2025-03-10
نائب الرئيس التركي: فلول النظام البائد لن تتمكن من عرقلة التحول التاريخي في سوريا
2025-03-10
حزب العدالة والتنمية التركي: استهداف قوات الأمن في الساحل هجوم إرهابي يستهدف وحدة سوريا
2025-03-10
محليات
وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة
2025-03-11
حشود جماهيرية في ساحة العاصي وسط حماة احتفالاً بتوقيع الإتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
2025-03-11
اجتماع الرئيس الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري الأخيرة
2025-03-10
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تطلق منصة الإحصاء لتحديد الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة
2025-03-10
محافظ حمص يبحث مع السفير التركي التعاون المشترك
2025-03-10
مأدبة إفطار خيري للصائمين وذوي الإعاقة بالسويداء
2025-03-10
طقس الغد.. ارتفاع في درجات الحرارة وأجواء مستقرة بشكل عام
2025-03-10
رياضة
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا الأولمبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2025-03-03
برشلونة يسجل رباعية في مرمى سوسيداد ويعود لصدارة الدوري الإسباني
2025-03-02
اقتصاد
مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية: جهوزية عالية لضمان جودة المنتج الوطني
2025-03-10
شركة الأسمدة بحمص تعيد معمل سماد الكالنترو للإنتاج بطاقة 350 طناً يومياً
2025-03-10
نسبة تنفيذ خطة الزراعات الشتوية بمنطقة الغاب تتجاوز 80 بالمئة
2025-03-10
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
2025-03-09
مدينة عدرا الصناعية… آلاف المنشآت ترفد السوق المحلية بمنتجاتها وتصدر الفائض
2025-03-08
هيئة الضرائب: لا حاجة لموافقات أمنية عن عقود الاستثمار والإعارة والبيع والإيجار
2025-03-06
أكساد والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي يبحثان سبل دعم القطاع الزراعي في سوريا
2025-03-06
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الشريط الإخباري
وزارة الإعلام: جهات معادية تكثف حملاتها التحريضية عبر وسائل الإعلام بهدف إثارة الفوضى ونشر التضليل
وزراء الخارجية المشاركون في اجتماع دول جوار سوريا يؤكدون دعمهم لأمنها واستقرارها ورفع العقوبات عنها
البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا: أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة
مندوب تركيا بالأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بإجراءات حاسمة ضد تصرفات إسرائيل التوسعية في سوريا
الأمم المتحدة: سوريا بدأت باتخاذ خطوات مشجعة نحو التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مجلس التعاون الخليجي: نقف إلى جانب سوريا بجميع إجراءاتها لحفظ أمن واستقرار شعبها
البحرين تؤكد موقفها الراسخ في التضامن مع سوريا لحفظ أمن البلاد واستقرارها
الكويت تؤكد دعمها لسوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها
الخارجية ترحب بقرار منظمة التعاون الإسلامي استئناف عضوية سوريا بعد سقوط نظام الأسد
الوزير الشيباني يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
تجمع لأهالي حمص عند دوار الساعة احتفالاً بالاتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
2025-03-11
2025-03-11
Hassan Nasr
سابق
احتفالات أهالي حي الشيخ مقصود في حلب باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
التالي
أهالي حلب يحتفلون بتوقيع الاتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية
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لقطات من انتشار دوريات الشرطة العسكرية في محافظة طرطوس لضبط الأمن ومنع التجاوزات
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