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تجمع لأهالي حمص عند دوار الساعة احتفالاً بالاتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية

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لقطات من انتشار دوريات الشرطة العسكرية في محافظة طرطوس لضبط الأمن ومنع التجاوزات

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