وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة ‏التشريعات الضريبية النافذة ‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة المالية تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة النظام الضريبي السوري، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات اللازمة.
ووفقاً لقرار تشكيل اللجنة الصادر عن وزارة المالية تتألف اللجنة من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم نائباً لرئيس اللجنة، و14 عضواً آخرين من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وعمداء كليات وأعضاء هيئة تدريسية في جامعات دمشق وحلب وإدلب وجامعة الشمال الخاصة وغرف التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين ووزارة السياحة.
وتأتي مهمة اللجنة في إطار رؤية إصلاح السياسة الضريبية، وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة.