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وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة ‏التشريعات الضريبية النافذة ‏

2025-03-11

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة المالية تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة النظام ‏الضريبي السوري، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح ‏التعديلات اللازمة.‏

ووفقاً لقرار تشكيل اللجنة الصادر عن وزارة المالية تتألف اللجنة من مدير عام ‏الهيئة العامة للضرائب والرسوم نائباً لرئيس اللجنة، و14 عضواً آخرين ‏من الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وعمداء كليات وأعضاء هيئة تدريسية ‏في جامعات دمشق وحلب وإدلب وجامعة الشمال الخاصة وغرف التجارة ‏والصناعة وجمعية المحاسبين القانونيين ووزارة السياحة.‏

وتأتي مهمة اللجنة في إطار رؤية إصلاح السياسة الضريبية، وفي ضوء ‏السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة.‏

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