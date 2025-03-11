حشود جماهيرية في ساحة العاصي وسط حماة احتفالاً بتوقيع الإتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية

حماة-سانا

شهدت ساحة العاصي في مدينة حماة حشوداً جماهيرية لآلاف المواطنين، احتفالاً بتوقيع الإتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.

وعبرت الحشود عن فرحتها الغامرة وابتهاجها الكبير بهذا الاتفاق التاريخي، الذي يطوي صفحة مظلمة من تاريخ سوريا، ويعلن عن مرحلة جديدة مفعمة بالأمل ببناء سوريا الجديدة، التي تجمع شمل كل أهلها ومحافظاتها على امتداد كامل جغرافية الوطن.

وهتفت حشود المواطنين، مرحبة بهذا الاتفاق الذي يتوج نصراً مؤزراً على النظام البائد ويعيد سوريا موحدة بكل مكونات شعبها، ويصون وحدة أرضها ويضمن سيادتها، ويرسم مستقبلاً مشرقاً لكل أبنائها.