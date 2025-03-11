SCS-NET
الشريط الإخباري

حشود جماهيرية في ساحة العاصي وسط حماة احتفالاً بتوقيع الإتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية

2025-03-11

حماة-سانا

شهدت ساحة العاصي في مدينة حماة حشوداً جماهيرية لآلاف المواطنين، احتفالاً بتوقيع الإتفاق على اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.

وعبرت الحشود عن فرحتها الغامرة وابتهاجها الكبير بهذا الاتفاق التاريخي، الذي يطوي صفحة مظلمة من تاريخ سوريا، ويعلن عن مرحلة جديدة مفعمة بالأمل ببناء سوريا الجديدة، التي تجمع شمل كل أهلها ومحافظاتها على امتداد كامل جغرافية الوطن.

وهتفت حشود المواطنين، مرحبة بهذا الاتفاق الذي يتوج نصراً مؤزراً على النظام البائد ويعيد سوريا موحدة بكل مكونات شعبها، ويصون وحدة أرضها ويضمن سيادتها، ويرسم مستقبلاً مشرقاً لكل أبنائها.

انظر ايضاً

نسبة تنفيذ خطة الزراعات الشتوية بمنطقة الغاب تتجاوز 80 بالمئة

 حماة-سانا تجاوزت نسبة تنفيذ خطة زراعة المحاصيل الشتوية في منطقة الغاب بحماة 80 بالمئة، وتوزعت

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved