المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا ينفي إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل السوري

دمشق-سانا

نفى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبدالمولى، الأنباء حول إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق أو لإجراء تحقيق في منطقة الساحل السوري.

وقال عبد المولى في بيان نشر اليوم على فيسبوك: على عكس ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الدولية، فإنّ الأمم المتحدة لم ترسل أي بعثة لتقصي الحقائق أو لإجراء تحقيق في المنطقة الساحلية السورية، مبيناً أنّ هذه المهام لا تنفذ إلا بتفويض من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.

وأضاف عبد المولى: تبقى جهود الأمم المتحدة على الأرض مركزة على تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، مع ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين وعائلاتهم، كما تعمل الأمم المتحدة وفق المبادئ الإنسانية، ملتزمةً بالحياد والنزاهة والاستقلالية في جميع أعمالها.

وأوضح المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة تؤكد التزامها التام بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية بشفافية ودقة، وتدعو جميع الجهات إلى الإعتماد على المعلومات الموثوقة والمحققة عند الإبلاغ عن أنشطتها.