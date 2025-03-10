ضمن حملة رمضان الخير.. أكثر من 56 ألف مساعدة غذائية للأسر المحتاجة ‏بالمحافظات

دمشق-سانا
وصل عدد المساعدات التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن الحملة التي أطلقتها تحت عنوان “رمضان الخير والنصر” بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية إلى أكثر من “56” ألف مساعدة غذائية للأسر المحتاجة في مختلف المحافظات.
وقال المستشار في الوزارة حذيفة الخطيب في تصريح لـسانا: إن الفئات المستهدفة من الحملة هم الفقراء والمساكين وذوو الدخل المحدود والأشخاص ذوو الإعاقة إضافة للعائلات الأيتام وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيراً إلى أنه تم الإعداد للحملة من قبل فريق عمل متميز ويمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال.
وأوضح الخطيب أن المساعدات تنوعت بين توزيع السلال الغذائية والقسائم على المستفيدين إضافة لإقامة المطابخ الخيرية وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تقديم جميع التسهيلات للمنظمات غير الحكومية في عملها على الأرض والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وأشار إلى أن برامج الحملة متنوعة، وتتضمن إقامة الأسواق الرمضانية بأسعار مخفضة لدعم التجار المحليين والمستهلكين ضمن المناطق الشعبية إضافة لفعاليات خاصة للطلاب المسجلين في معاهد الأشخاص ذوي الإعاقة.
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