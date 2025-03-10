ضمن حملة رمضان الخير.. أكثر من 56 ألف مساعدة غذائية للأسر المحتاجة ‏بالمحافظات

دمشق-سانا ‏

وصل عدد المساعدات التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن الحملة ‏التي أطلقتها تحت عنوان “رمضان الخير والنصر” بالتعاون مع المنظمات غير ‏الحكومية إلى أكثر من “56” ألف مساعدة غذائية للأسر المحتاجة في مختلف ‏المحافظات.

وقال المستشار في الوزارة حذيفة الخطيب في تصريح لـسانا: إن الفئات المستهدفة من الحملة هم الفقراء والمساكين ‏وذوو الدخل المحدود والأشخاص ذوو الإعاقة إضافة للعائلات الأيتام وأصحاب ‏الأمراض المزمنة وكبار السن، مشيراً إلى أنه تم الإعداد للحملة من قبل فريق عمل ‏متميز ويمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال.‏

وأوضح الخطيب أن المساعدات تنوعت بين توزيع السلال الغذائية والقسائم على ‏المستفيدين إضافة لإقامة المطابخ الخيرية وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، ‏لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تقديم جميع التسهيلات للمنظمات غير الحكومية في ‏عملها على الأرض والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. ‏

وأشار إلى أن برامج الحملة متنوعة، وتتضمن إقامة الأسواق الرمضانية بأسعار ‏مخفضة لدعم التجار المحليين والمستهلكين ضمن المناطق الشعبية إضافة لفعاليات ‏خاصة للطلاب المسجلين في معاهد الأشخاص ذوي الإعاقة.‏

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