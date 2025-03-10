الاتحاد الأوروبي يدين هجمات فلول النظام البائد في الساحل ويدعو لاحترام سيادة سوريا ووحدتها

بروكسل-سانا

أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات الأخيرة التي شنتها فلول النظام البائد في منطقة الساحل السوري، داعياً جميع الأطراف إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد في بيان اليوم: “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها عناصر موالية للأسد على قوات الحكومة المؤقتة في المناطق الساحلية من سوريا، وكل أعمال العنف ضد المدنيين، ويجب حماية المدنيين في جميع الظروف مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف المتحدث: “يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة الخارجية إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدين أي محاولات لتقويض الاستقرار وآفاق الانتقال السلمي واحترام جميع السوريين في تنوعهم”.

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